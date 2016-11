Lewis Hamilton zet met pole Nico Rosberg onder druk

Door: redactie

De Brit Lewis Hamilton (Mercedes) heeft de poleposition veroverd voor de Grote Prijs Formule 1 van Abu Dhabi, dat is de slotmanche van het seizoen. De regerende wereldkampioen werkte zijn snelste ronde onder het kunstlicht op het circuit van Yas Marina af in een bijzonder snelle 1:38.755 en daarmee was hij net iets meer dan drie tienden van een seconde sneller dan zijn Duitse ploegmaat Nico Rosberg (1:39.058), de huidige leider in de WK-stand.

© photo news. Voor Hamilton is het al de 61e pole in zijn carrière, de twaalfde dit seizoen. Eerder dit weekend was hij ook al twee keer de snelste in de vrije oefenritten en zo zet hij heel wat druk op Rosberg. Lewis Hamilton hoopt dat hij zondag alsnog een derde opeenvolgende wereldtitel, de vierde uit zijn carrière, kan vieren. De 31-jarige Brit won alvast de drie vorige GP's en zit dus in de winningmood. Rosberg telt echter twaalf punten voorsprong op Hamilton, de enige piloot die hem nog van de wereldtitel kan houden. Dat betekent dat hij zondag genoeg heeft aan een podiumplaats om op zijn 31e voor het eerst wereldkampioen te worden.



De Australiër Daniel Ricciardo (Red Bull) start zondag achter de Zilverpijlen van op de derde plaats, voor de Ferrari's van de Fin Kimi Räikkönen en viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel. De Nederlandse sensatie Max Verstappen moest in de tweede Red Bull vrede nemen met de zesde startplek. Lees ook Teambaas Red Bull: "Hamilton moet race van Rosberg verpesten"

