Max Verstappen blikt terug op historische dag: "Maak geen fout, maak geen fout!"

Door: redactie

15/10/16 - 09u12

Max Verstappen met de oorkonde van Guinness World Records. © Guinness World Records.

Het is alweer even geleden, op 15 mei van dit jaar, maar pas deze week is Max Verstappen in het zonnetje gezet door Guinness World Records voor zijn wonderlijke prestatie op het Circuit de Catalunya in Barcelona. Met 18 jaar en 228 dagen was de Limburger de jongste coureur ooit die een Grand Prix won.