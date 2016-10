Privécollectie Michael Schumacher openbaar gemaakt

Door: redactie

Alle prijzen en memorabilia die Michael Schumacher tijdens zijn racecarrière verzamelde, worden tentoongesteld. De permanente expositie verrijst volgend jaar op het terrein van een oude luchthaven, zei manager Sabine Kehm van de Duitse Formule 1-piloot vandaag op een persconferentie in Berlijn.. "Het is grote wens van de familie Schumacher dat alle fans de collectie van Michael kunnen zien", zei Kehm.

De zevenvoudig wereldkampioen in de Formule 1 verzamelde tijdens zijn carrière honderden prijzen en memorabilia. Al die spullen worden nu tentoongesteld, als eerbetoon aan de carrière van de 47-jarige Duitser. "En ook als blijk van dank voor iedereen die hem gesteund heeft, tijdens zijn carrière en nu nog steeds", aldus Kehm.



Michael Schumacher is met zeven wereldtitels dé recordhouder in de Formule 1. Hij werd twee keer wereldkampioen met Benetton (1994-1995) en vijf keer met Ferrari (2000-2004). Na zijn afscheid in 2006 maakte de Duitser in 2010 een comeback bij Mercedes. Eind 2012 stopte Schumacher definitief.



Op 29 december 2013 sloeg het noodlot toe tijdens een skivakantie in de Franse Alpen. 'Schumi' liep bij een val op de latten een zwaar hersenletsel op en zweefde een tijd tussen leven en dood. Sinds september 2014 revalideert hij in zijn thuisbasis aan het meer van Genève. Over zijn huidige toestand is weinig bekend.