Liberty Media neemt voor acht miljard dollar Formule 1 over

Door: redactie

8/09/16 - 01u14 Bron: ANP

© getty.

Het Amerikaanse mediabedrijf Liberty Media wordt de nieuwe eigenaar van de Formule 1. Het bedrijf neemt de aandelen over van de Britse grootaandeelhouder CVC Capital. Dat werd gisterenavond laat officieel bevestigd.

Liberty Media koopt in eerste instantie 18,7 procent van de aandelen en wordt later volledig eigenaar. De waarde van de transactie bedraagt in totaal 8 miljard dollar.



De partijen bevestigden dat Bernie Ecclestone directeur blijft van de Formule 1. Als voorzitter wordt Chase Carey aangewezen, de huidige vice-voorzitter van 21st Century Fox.



Ecclestone

Ecclestone werd in 1978 de baas van de Formula One Constructors Association (FOCA). Met de verkoop van de televisierechten van de races in de Formule 1 verdiende de Brit miljoenen en werd hij de machtigste man in de autosport. Ook na de overname van een groot deel van de aandelen door CVC Capital, bleef Ecclestone aan als baas van de Formule 1.



Liberty Media bezit in de Verenigde Staten onder andere al een aandeel in honkbalclub Atlanta Braves.