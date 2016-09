Formule 1-circus strijkt ook volgende drie jaar neer op circuit van Monza

Bewerkt door: Glenn Bogaert

Ook de volgende drie jaar blijft het circuit van Monza op de kalender van de Formule 1 staan. Daarover bereikten de verantwoordelijken van de Italiaanse omloop en F1-baas Bernie Ecclestone een overeenkomst. Het nieuws werd vandaag tijdens de vrije oefenritten voor de Grote Prijs van zondag bekendgemaakt door beide partijen.

"Het nieuwe contract is maar voor drie jaar. Maar als het aan mij ligt, komen we hier de volgende honderd jaar terug", gaf Ecclestone mee. De nieuwe overeenkomst zal vandaag nog in Londen ondertekend worden.



Klassieker

Geen enkel circuit heeft al meer Formule 1-races georganiseerd dan dat van Monza. Het circuit stond in 1950 al op de eerste F1-kalender en werd enkel in 1980 even opzijgeschoven, toen het circuit van Imola de Grote Prijs van Italië organiseerde.