Verstappen niet onder indruk van kritiek op gevaarlijk rijgedrag

Jo Bossuyt

2/09/16 - 08u42

Hij lag onder spervuur, gisteren in Monza. Na de scherpe kritiek vorige zondag in Francorchamps rolden zijn tegenstanders opnieuw het kanon uit. Of hij berouw heeft? Ga weg. Terugschieten deed hij. Analyse? Max Verstappen (18) is groter geworden van zo veel verkettering.