Enkelblessure voor Magnussen na zware crash in GP van België

Thomas Lissens

28/08/16 - 16u32 Bron: Belga

That crash was so massive Kevin Magnussen's headrest flew off! Scary stuff #BelgianGP pic.twitter.com/3FbtTRe4Ed

De Deen Kevin Magnussen (Renault) heeft bij zijn horrorcrash op het circuit van Spa-Francorchamps tijdens de Grote Prijs van België een enkelblessure opgelopen.

In het begin van de race verloor Magnussen boven op de Raidillon de controle over zijn bolide, waardoor hij op topsnelheid tegen de bandenmuur smakte. De Safety Car moest het circuit op, even later werd de race zelfs volledig stilgelegd om de schade aan het circuit te herstellen.



Magnussen zelf kon op eigen kracht uit het wrak stappen. De snee in zijn enkel zorgde er wel voor dat hij moeilijk liep. De Deen werd eerst onderzocht in het medische centrum op het circuit en ging daarna naar een nabijgelegen ziekenhuis voor nader onderzoek.