Waanzin? Hamilton rijdt met duurste Mercedes ooit

Door: Jo Bossuyt

28/08/16 - 07u00

© HLN.

Lewis Hamilton en Nico Rosberg zijn onklopbaar. Ze rijden dan ook met de duurste Mercedes ooit. Van de 'F1 W07 Hybrid' worden er maar twee per jaar gebouwd. Prijskaartje? Een slordige 4,5 miljoen euro per stuk.

1998 bracht één van de meest memorabele GP's van België. Misschien wel één van de markantste in de hele geschiedenis. In ieder geval ook de duurste. Dankzij David Coulthard. Vierhonderd meter na de start ging hij slippen en toverde het asfalt om in een autokerkhof. Niet minder dan dertien auto's in de prak. Prijskaartje van die chaos: 6 à 7 miljoen euro. Een F1-bolide kostte in die tijd een slordige 500.000 euro.



Vandaag kost de Mercedes van Hamilton en Rosberg evenveel als het hele autokerkhof van toen samen. Je zou voor minder denken dat de regelgevers en teams niet meteen in hun opzet slagen. Al twintig jaar vergaderen ze zich de pleuris, en maken ze vooral ruzie, op zoek naar manieren om de formule 1 betaalbaar te maken. Resultaat: het feest wordt almaar duurder.



Voorvleugel

Vier en een half miljoen euro voor een auto, het lijkt moeilijk te vatten. Alles is dan ook op het extreme ontwikkeld door topingenieurs. Sommige onderdelen zijn veel complexer dan een eerste blik laat vermoeden. De voorvleugel is daar een goed voorbeeld van. Waanzin dat het ding 450.000 euro kost, is een eerste menselijke reactie. Maar het ding bestaat uit niet minder dan 200 onderdelen, allemaal al even gesofisticeerd, resultaat van dagen, weken of maanden research en ontwikkeling. De voorvleugel van een F1-bolide is dan ook een zeer belangrijk onderdeel, want is het eerste dat in contact komt met de luchtstroom en is cruciaal voor de aerodynamica.