Passagier kritiek na verschrikkelijke klap op A19

Hans Verbeke

15/04/17 - 08u27 Bron: eigen berichtgeving

© Hans Verbeke.

In Beselare is deze morgen iets voor zes uur een zwaar ongeval gebeurd op de A19. Daarbij vielen twee gewonden, één van hen verkeert in levensgevaar.

Het ongeval deed zich rond zes uur voor in de richting van Ieper. Een jonge bestuurder verloor er tegen hoge snelheid de controle over zijn BMW. De wagen raakte van de weg af, ramde enkele bomen en ging over de kop.

De bestuurder raakte niet zo zwaargewond maar zijn passagier was er erger aan toe. De man zat gekneld in het wrak, het kostte de brandweer ruim een half uur om hem te bevrijden. Hij verkeerde in kritieke toestand op het moment dat hij naar het Jan Ypermanziekenhuis werd overgebracht. © Hans Verbeke.