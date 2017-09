Schattige beelden: gehandicapt lammetje zet eerste stappen met speciale wandelwagen

Bewerkt door: aja

video Dit is Pam, een gehandicapt lammetje. Het kleine dier werd achtergelaten op een veld in Chili. Gelukkig werd het lammetje gered en verhuisde Pam naar Santuario Igualdad, waar verschillende boerderijdieren worden verzorgd. De verzorgers vreesden na enkele onderzoeken dat het jonge lammetje nooit meer zou kunnen lopen. Ze gaven echter niet op en nu loopt Pam gelukkig rond met een speciale wandelwagen.

"Het lammetje was in het veld achtergelaten en kon de achterpoten niet bewegen, deze voelden stijf aan", vertelt Isadora Godoy van Santuario Igualdad. "Ook de voorpoten wilden niet mee."



Godoy vermoedt dat het lammetje is achtergelaten omdat het een vrouwtje is. "We hebben verschillende onderzoeken gedaan om te weten wat er met Pam scheelde en we hebben het jonge diertje zo op een goede manier kunnen behandelen", vertelt Godoy. "Als we Pam niet hadden gevonden, had ze het waarschijnlijk niet overleeft."



Uit de onderzoeken bleek dat de stijve achterpoten en de gebogen voorbenen het gevolg zijn van schade aan de ruggengraat van het lammetje. Dit is vermoedelijk gebeurd in de baarmoeder nog voor de geboorte.



Pam krijgt veel verzorging. De vrijwilligers van de dierenopvang geven het lammetje zo bijvoorbeeld vitamines en dikke truien. "Pam is het meest gelukkige en enthousiaste lammetje dat ik ken. Het is leuk om Pam te zien lopen met de wandelwagen", sluit de verzorgster af.