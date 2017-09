4 uur parkeren voor 10 cent in hartje Brugge? Dat kan dankzij dit trucje

Door: redactie

Door een fout in het systeem van de Brugse parkeermeters moet je slechts 10 cent betalen voor vier uur. Normaal kost dat grapje je 9 euro, maar dankzij een trucje kun je voor een fractie van het normale tarief parkeren, dat heeft de Krant van West-Vlaanderen eerder deze week onthuld.

Het parkeertarief in de stad Brugge is normaal 1,80 euro voor 1 uur, maar aan 4 uur ben je al gauw 9 euro kwijt. Als je dit trucje niet toepast tenminste. Een Bruggeling deelde de fout in de nieuwe parkeermeters en het trucje op rekening.be, een website met besparingstips. Dit maakt het mogelijk om altijd te parkeren voor 10 cent.



En het is nog verrassend eenvoudig, je hoeft geen meesterhacker zijn, iedereen kan het trucje toepassen. Je geeft eerst je nummerplaat in. Dan kies je de optie van 15 minuten parkeren voor 10 cent. Als je vervolgens op 'Vorige' klikt, en dan op 'Max. 4 uur', kun je in de laatste stap aangeven dat je 4 uur wil parkeren. Dan moet je nog eens op 'Vorige' klikken. Je geeft de gevraagde 10 cent in en klaar. Je parkeert legaal 4 uur voor amper 10 cent. De bewoners van de stad zouden de dure parkeertarieven op deze manier al maandenlang omzeilen.



Het zal maar een kwestie van tijd zijn voor de stad de fout ontdekt, dus je zal er snel bij moeten zijn om van het voordelige parkeertarief te profiteren.