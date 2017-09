VIDEO: Hond wordt aangereden en sterft. Zijn trouwe vriend wijkt urenlang niet van zijn zijde

Door: redactie

23/09/17 - 10u00 Bron: Facebook, Daily Mail, Metro

video Dat honden loyale dieren zijn, weet ieder baasje wel. Maar hun loyaliteit wordt nog maar eens bewezen in een nieuw filmpje dat het internet razendsnel verovert. In de straten van de Argentijnse stad Bernal werd vorige week een hond aangereden en zijn trouwe vriend weigerde de overleden viervoeter achter te laten.

De ontroerende beelden van de Argentijn Chicho Barbaroja raken mensen over de hele wereld. Hij filmde het ontroerende afscheid tussen twee honden in de straten van Bernal op 13 september. Het dier werd vermoedelijk 's nachts aangereden door een auto. Getuigen zagen hoe een zwarte auto stopte en de bestuurder, een onbekende, een zwarte zak met het stoffelijke overschot van de overleden hond dumpte en zich vervolgens snel uit de voeten maakte. Zijn trouwe vriend was de auto gevolgd en bleef bij het overleden beestje op straat.



Omstaanders probeerden het ontroostbare beestje, die ze Negrito doopten, weg te lokken met water en snacks. Niet veel later stuurden de autoriteiten twee arbeiders. Een van hen slaagde erin om de aandacht van de uitgehongerde hond met wat voedsel te trekken, zo kon zijn collega het lichaam van de dode hond verwijderen.



Chicho Barbaroja zette de beelden om Facebook. "Het was hartverscheurend om te zien. Toen Negrito besefte dat zijn vriend er niet meer was, zocht de hond overal naar hem, zelfs tussen het vuil. Zelf ben ik constant op zoek naar Negrito sinds het incident, maar hij is nergens te bespeuren."