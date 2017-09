Dit moet wel de gekste plaatsnaam ter wereld zijn...

IB

22/09/17 - 00u45 Bron: Twitter, CBC Montreal

De post in Saint-Louis-du-Ha! Ha! © Twitter: @CBCMontreal.

Altijd al gevonden dat uw woonplaats een rare naam heeft? De inwoners van pakweg Reet, Kuttekoven, en Kotshoven om maar een paar vreemde plaatsnamen in ons eigen land te noemen, kunnen gerust zijn: er zijn nog vreemdere plekken te vinden op deze wereld. Wat dacht u bijvoorbeeld van het Canadese plaatsje Saint-Louis-du-Ha! Ha!?

Het dorpje van 1.400 zielen in de staat Quebec, ligt ten zuiden van de St. Lawrence rivier op zo'n 250 kilometer van Quebec Stad. Het werd deze week eventjes wereldberoemd nadat het opgenomen werd in het Guinness Book of Records: St. Louis-du-Ha! Ha is wereldwijd de enige plaatsnaam met maar liefst twee uitroeptekens.



Volgens de toponiemencommissie van de provincie komt het grappige deel van de plaatsnaam, het 'Ha! Ha!-gedeelte, uit het oud-Frans, en betekende het een onverwachte hindernis of een abrupt eindigend pad. In die zin zou 'Ha! Ha!' kunnen verwijzen naar het nabije Temiscouata-meer.



Volgens Guinness is het de eerste keer dat Saint-Louis-du-Ha! Ha! in het beroemde recordboek wordt opgenomen.



De langste plaatsnaam ter wereld is overigens - hou u vast - Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu of kortweg 'Taumata', een heuvel in Nieuw-Zeeland. De lange naam houdt eigenlijk een heel verhaal in en betekent zoiets als 'de top waar Taumata, de man met de grote knieën, de bergbeklimmer, de landverslinder die rondreisde en zijn neusfluit speelde voor zijn geliefde'...