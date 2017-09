Abigail raakte oor kwijt na leven vol mishandeling en is met kleurrijke hoofdbanden nu baken van hoop

Koen Van De Sype

Ze gaat nooit de deur uit zonder een vrolijk hoofddeksel en je gaat spontaan glimlachen als je haar foto's ziet op sociale media. Niets doet vermoeden dat het leven van pitbull Abigail eind vorig jaar nog aan een zijden draadje hing, na een leven vol mishandeling. Ze verloor een oor, maar spartelde erdoor. En haar inspirerende verhaal leverde haar nu de prijs op van 'heldhaftige hond van het jaar'.

Victoria Frazier - de stichtster van de liefdadigheidsorganisatie 'Love is Fur Ever Dog Rescue' - zag de foto's op Facebook passeren en omdat ze bang was dat de hond een spuitje zou krijgen, ondernam ze onmiddellijk actie. Abigail werd naar het Pets First Wellness Center gebracht en daar kreeg ze een huidtransplantatie en werden haar wonden uitvoerig verzorgd. (lees hieronder verder) © Facebook. © Facebook.

Na enkele weken in het ziekenhuis ging Abigail met Frazier mee naar huis. Ze verbleef tot eind juni bij de vrouw en haar echtgenoot, waarna ze geadopteerd werd door een koppel uit Fort Meyers: Megan Steinke (29) en haar man Jason (37). En daar werd ze een baken van hoop. (lees hieronder verder) © Facebook. © Facebook.