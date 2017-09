VIDEO: Paddleboarders hebben magische ontmoeting met tiental lamantijnen

Door: sam

20/09/17 - 16u09 Bron: Rare

© screenshot.

video Wie denkt aan dieren in Florida komt vaak niet verder dan alligators. Die zijn er alleszins genoeg, maar minder bekend zijn de zeekoeien die je er kan zien.

Naar aanleiding van de doortocht van orkaan Irma gaat deze video van twee jaar geleden opnieuw viraal. Op de beelden is te zien hoe paddleboarders van SUP WEEKI een wonderlijke ontmoeting hebben met een tiental van de intrigerende dieren.



De ontmoeting werd gefilmd in de heldere Weeki Wacheerivier. "We zien er niet elke dag, dus tien in een keer is buitengewoon!", luidt het.