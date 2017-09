Door: redactie

20/09/17 - 11u15

© Screenshot.

video Lachende baby's, het werkt aanstekelijk. Deze baby is helemaal gefascineerd door de manier waarop zijn papa het licht aan en uit doet. Een Amerikaanse vrouw is dan weer duidelijk de kluts kwijt wanneer ze zich neerlegt in de frigo van de groentenafdeling in een supermarkt. En deze Britse tieners hebben geen flauw idee wat ze moeten doen met een muziekcassette. Ze komen wel af met heel originele ideeën om de cassette te gebruiken. Dit is onze "VIRAL3 - Best of Viral Videos" van vandaag.