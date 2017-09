Door: redactie

22/09/17 - 11u15

© Screenshot.

video Een bewakingsagent van een ondergrondse parking weet de wachtende bestuurders te entertainen met zijn Michael Jackson- dansmoves. Een Australische vader probeert met een "instructievideo" zijn kinderen groenten te laten eten. En een andere papa geeft zijn baby - die er zo zijn bedenkingen bij heeft - een diepe stem. Dit is onze "VIRAL3 - Best of Viral Videos" van vandaag.