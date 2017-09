Door: redactie

21/09/17 - 11u15

© Screenshot.

video Een vliegtuigje maakt een noodlanding op de autostrade, artiest Jonathan Harris tekent een schitterende optische illusie op zijn hand en de tweejarige Mila steelt harten. Het meisje vertelt over haar eerste dag in de kleuterklas, ze is duidelijk nog niet overtuigd van haar leerkracht en medeleerlingen. Dit is onze "VIRAL3 - Best of Viral Videos" van vandaag.