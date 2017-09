VIDEO: In deze club rijden kinderen van amper zes al met monstertrucks

Door: sam

19/09/17

video Maak kennis met Team Kid KJ, het allereerste monstertruckteam ter wereld waarvan de leden alleen maar jongeren zijn. Of liever kinderen, want ze zijn nog helemaal niet oud genoeg om een rijbewijs te kunnen behalen.

De ploeg werd in 2010 opgericht door monstertruckliefhebber Tod Weston en zijn zoon Karid 'KJ' Jaret Olson-Weston. Weston kwam op het idee toen hij zag hoe KJ, nu 14, ook verlekkerd was op de extreme sport.

Zijn zoon werd zo het eerste lid van het team, dat nu twintig bestuurders telt uit alle uithoeken van de Verenigde Staten. Al vanaf zesjarige leeftijd kunnen ze komen meerijden, al maken alleen die met het meeste talent en de meeste maturiteit een kans om bij het team te komen. Nog een vereiste is dat de kinderen gemiddeld meer A's dan B's halen op school.

Veel geld

De jonge bestuurders rijden met kleine monstertrucks die meer dan 70 mijl (113 km) per uur halen maar in wedstrijden niet sneller dan 35 mijl (56 km) mogen.



Het team beschikt in totaal over tien monstertrucks, goed voor een waarde van meer dan 3,5 miljoen dollar (2,9 miljoen euro). Ze geven gemiddeld meer dan 150.000 dollar (125.000 euro) per jaar uit om hun wagenpark te onderhouden. Het gezelschap voert jaarlijks meer dan 60 shows op.