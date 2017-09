Nachtmerrie: zes vrouwen verschijnen in zelfde jurk op trouwfeest

EB

19/09/17 - 11u37 Bron: The West Australian

De zes 'slachtoffers' van de vestimentaire ramp op de foto met bruid Julia Mammone. © Facebook / Debbie Speranza.

Het moet de nachtmerrie zijn van iedere vrouw: je komt aan op een feestje en je ziet dat een andere gaste net hetzelfde kleedje draagt als jij. Op een huwelijksfeest in Australië werd deze nare droom naar een hoger niveau getild. Daar verschenen liefst zes (6) dames in dezelfde outfit.

De 'ramp' voltrok zich vorige zaterdag op het trouwfeest van Julia Mammone en Dominic in de buurt van Sydney. Naarmate de gasten toekwamen, werd de omvang van de 'catastrofe' almaar groter. Niet minder dan zes vrouwelijke gasten maakten hun opwachting in dezelfde jurk. Allemaal hadden zij, zonder het van elkaar te weten, hun oog laten vallen op een kleedje van modeketen 'Portmans'. Kostprijs: 105 euro.



"Aanvankelijk wisten we niet wat te doen", zegt een van de 'slachtoffers'. "Beginnen huilen en naar huis gaan om iets anders aan te trekken bleek geen optie. We hebben er dan maar eens goed om gelachen".



"En denk nu niet dat het een publicitaire stunt was van de winkelketen", zegt bruid Julia Mammone. "Het was gewoon toeval".