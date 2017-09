Tranen wanneer 66-jarige man voor het eerst kleuren ziet

kv

18/09/17 - 22u23 Bron: The Irish News, The Telegraph

© YouTube.

video Bill Reed, een 66-jarige man uit Batavia, New York, is kleurenblind. Tot zeer recent had hij nog nooit de dagelijkse kleurenpracht gezien die voor de meesten onder ons zo vanzelfsprekend is. Bills zus Pam had echter het briljante idee om voor haar broer een Enchroma-bril te kopen, die met speciale lenzen kleurenblindheid corrigeert. Een verrassing die de man - én de schenkers - tot tranen toe ontroerde.

Paula kocht het geschenk samen met Bills vrouw Pam en zijn twee dochters Justine en Miranda. De vrouwen verrasten Bill op zijn verjaardag met het geschenk. Niet wetende wat hij precies in handen had, zette Bill de bril op zijn neus. Het was de eerste keer in zijn leven dat Bill zijn woonomgeving in kleur zag en de sprakeloze man wist met zijn emoties geen blijf.



Bill, een bodybuilder, laat echter maar zelden zijn emoties zien en voor zijn dochters en Pam was zijn reactie dan ook een echte verrassing. "Hij heeft een heel ruwe bolster, dus het was best emotioneel voor mij en de meisjes om hem zo te zien huilen en emotioneel worden," zegt Pam. "Toen hij de bril opzette, was het bijzonder emotioneel voor ons omdat we aan zijn reactie konden zien dat er iets veranderd was in zijn zicht omdat hij de kleuren beschreef als heel erg helder en mooi. Met de bril kon hij zelfs de verschillende kleuren van de bladeren van de bomen zien," vertelt ze.



Pam wil haar man nu nog meer kleurenpracht laten ervaren. "We kijken ernaar uit om hem mee naar Letchworth State Park in New York te nemen, zodat hij kan zien hoe de bladeren van kleur veranderen, de helderheid van de lampjes op een kerstboom, en het ontzag voor de regenboog in de lucht. Veel dingen die wij gewoon vanzelfsprekend vinden," zegt ze.