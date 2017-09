Door: redactie

19/09/17 - 11u45

© Screenshot.

video Zeg eens 'euhm'... of toch liever niet? Deze jongeman gaat een pikante uitdaging aan: telkens wanneer popster Ariana Grande het stopwoordje zegt in haar speech, neemt hij een hapje van een rode peper. Nog absurder: de 'danskunsten' van een halve vis. En in de categorie 'Superschattig': een peuter geeft een trouwspeech tijdens het feest van haar ouders. Dit is onze "VIRAL3 - Best of Viral Videos" van vandaag.