Hema slaat bal mis met gênante taart: "Hoer 3 jaar!"

KVE

17/09/17 - 20u03 Bron: Facebook

© Facebook/Sylvia Bekkema.

"Bedankt HEMA, deze hoer is drie jaar geworden", schreef Sylvia Bekkema gisteren op Facebook. De vrouw had voor de verjaardag van haar zoontje een slagroomtaart besteld bij de Nederlandse keten maar daar was iets goed misgegaan. Er ontbrak namelijk één letter waardoor er een zeer gênante boodschap op het gebak stond. Bekkema nam er zaterdag een kiekje van en deelde het beeld op Facebook. De ongewone taart leverde al 43.000 likes op. Hema heeft vooralsnog nog niet gereageerd op de blunder.