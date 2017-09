Raak! Slippers met tweets van 'draaiende' Trump

IB

17/09/17 - 01u00 Bron: The Huffington Post

De slippers waarop Trump waarschuwt voor 'anonieme bronnen' in september 2016, terwijl hij in augustus 2012 een anonieme bron aanhaalt om twijfel te zaaien over Obama's geboortecertificaat. © President Flip Flops.

Niet zo modieus, wel helemaal bij de tijd: President Flip-Flop-slippers met elkaar tegensprekende tweets van Donald Trump.

Trumps 'gedraai' (het ene zeggen, het andere doen) bracht een aantal creatieve tegenstanders op een leuk idee: slippers met op de linkervoet de eerste stellige tweet van de president en op de rechtervoet de tweet waarop Trump zijn kar draait en juist het tegenovergestelde doet.



© President Flip Flops. In de eerste variant roept Trump in september 2013 de toenmalige president Obama - die hij overigens 'leader' en niet president noemt - Syrië niet aan te vallen. In een tweet van april dit jaar feliciteert hij als president echter de Amerikaanse troepen die het 'zo goed doen in Syrië' en een voorbeeld voor de rest van de wereld zijn.



Mensen die liever geen oorlogsreferenties aan hun voeten hebben, kunnen ook kiezen voor de versie die over het Amerikaanse kiescollege gaat. In november 2012 tweette Trump nog dat het kiescollege "een ramp voor de democratie is". In november 2016, wanneer hij net verkozen is als de volgende president van de VS, noemt hij het kiescollege "eigenlijk geniaal, aangezien het alle staten, inclusief de kleintjes, doet meetellen..."