Door: redactie

18/09/17 - 11u45

© Screenshot.

video Vissen in je eigen woonkamer, waarom niet? Na de overstromingen in Texas kon deze familie tussen al het leed door toch nog de humor vinden in hun situatie. Een dansende aap in een reclamespot verovert dan weer het internet én een hond mist volledig zijn frisbee. Dit is onze VIRAL3 van vandaag.