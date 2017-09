Met deze flipflops heb je de tegenstrijdigheden van Trump aan je voeten

Door: Renske Baars, ADN

De meeste politici spreken zichzelf weleens tegen, in het Engels heet dat ook wel flipflop. Het doet meteen denken aan de uitval van Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) aan het adres van Caroline Gennez (sp.a) in een discussie over de hervorming van het secundair onderwijs een tijdje geleden - "Ge zijt ne flipflop", weet u nog wel. Een leuke kwinkslag, vonden ook de makers van de 'President Flip Flops'. Zij verkopen hippe badslippers met tweets van president Trump.

Trump is inmiddels redelijk bekend om zijn soms ietwat controversiële uitspraken op Twitter. Zo zei hij in 2012 dat de kiesraad een ramp was voor de democratie, terwijl hij in 2016 hetzelfde orgaan 'geniaal' noemde.



Bij de nieuwe serie badslippers heb je op de ene voet de originele tweet staan en op de andere de uitspraak die hem tegenspreekt. Grappend staat er op de website: "Je kunt nu stap voor stap terugkomen op eerdere uitspraken." De rood-witte slippers zijn daarnaast 'gemaakt in China, maar gestoomd in Amerika', wat een mopje is dat verwijst naar een uitspraak van Trump over zijn stropdas.