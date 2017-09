Trump vraagt vrouwelijke medewerkers "zich als vrouw" te kleden: deze kunstenares antwoordt zo

Koen Van De Sype

14/09/17 - 18u30 Bron: Eigen berichtgeving

© Jet Nijkamp.

Een Nederlandse kunstenares heeft een opmerkelijke reeks werken gemaakt over de Amerikaanse president Donald Trump. Ze ging een aantal foto's van hem met pastelkrijt te lijf en trok hem elke keer een jurk aan "om zijn misprijzen tegenover vrouwen aan de kaak te stellen".

Haar inspiratie? Begin dit jaar publiceerde het Amerikaanse mediabedrijf Axios een rapport waarin te lezen stond dat Donald Trump van zijn vrouwelijke medewerkers eiste dat ze zich op het werk "als vrouw zouden kleden". "Ik vroeg me af wat zijn (mannelijke) administratie daar precies mee bedoelde", vertelt Jet Nijkamp. "En hoe Trump er zelf uit zou zien als hij zich zou kleden als vrouw."

Zis feels ok? © Jet Nijkamp.

I will hold you... © Jet Nijkamp.

A nice new necklace. © Jet Nijkamp.

En daarom gaf ze hem vrouwenkleren op een aantal foto's uit kranten. Ze trok vervolgens de lijn door naar andere wereldleiders. "Ik vond het interessant om ook bij andere mannen te kijken hoe zij eruit zouden zien als ze als vrouw gekleed zouden zijn. Als een oefening in het omdraaien van de rollen." (lees hieronder verder)

Een eerste reeks werken werd gemaakt voor een benefiet in Amsterdam: Nasty Women Exhibition Amsterdam. De opbrengst ging naar She Decides, een fonds dat werd opgericht door de Nederlandse minister Ploumen en dat organisaties ondersteunt die werken rond gezinsplanning en vrouwenrechten. "Door mijn werken van Trump te verkopen doe ik de Amerikaanse president een bijdrage leveren aan een goed doel dat hij zelf nooit zou ondersteunen, ook niet met publieke middelen."



Londen

Enkele van de werken in de reeks zijn vanaf volgende week ook te zien op de Nasty Women Exhibition Londen (21 september tot 1 oktober). Nijkamp stelde ze ook zelf voor op de website Bored Panda. Daar kan je nog meer voorbeelden vinden.