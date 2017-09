Non met kettingzaag helpt bij opruimen na orkaan Irma

Margo Verhasselt

13/09/17 - 11u33 Bron: CNN, nypost

© Facebook Miami-Dade Police Department.

Orkaan Irma liet een gigantisch spoor van vernieling na. In Miami steken de inwoners de handen uit de mouwen om hun straten terug leefbaar te maken en ook zuster Margaret Ann of Archbishop Coleman F. Carroll High School draagt haar steentje bij. En dat doet ze met een kettingzaag.

De politie van Miami-Dade county keek haar ogen uit toen ze de non een boom zagen aanpakken met haar kettingzaag. De agenten waren niet de enigen die hun ogen uitkeken. Het politiedepartement deelde een video van de zuster op het internet en die ging meteen viraal.



De zuster vertelde aan CNN dat wanneer ze de straat probeerde door te rijden, dat niet mogelijk was door de omgevallen bomen. Op dat moment raakte een andere bestuurder de controle over zijn wagen kwijt door de modder en reed daardoor bijna tegen een muur. Toen besefte ze dat ze moest helpen. "Op onze school leren we onze leerlingen dat ze moeten helpen wanneer ze kunnen. De kettingzaag lag ongebruikt in een kast. Dit was het moment waarop ik kon helpen, en dat heb ik dan ook gedaan."