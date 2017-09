Deze paaldanseres is 7 maanden zwanger, maar dat houdt haar niet tegen

Koen Van De Sype

12/09/17 - 13u41 Bron: Instagram, The Mirror

© Instagram.

video Paaldansen vraagt een zekere lenigheid, maar wie dacht dat het niet meer mogelijk is als je zwanger bent, is mis. De Britse Charlotte Robertson (29) bewijst het in enkele filmpjes waarin ze nog al haar kunstjes toont, hoewel ze 7 maanden zwanger is van haar eerste kindje.