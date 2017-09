Steilste parcours ooit op zeepkistenrace

Door: redactie

Kluisbergen stond vandaag helemaal in het teken van de jaarlijkse zeepkistenrace. 65 teams namen deel en moesten een parcours van 450 meter afleggen met 6 hindernissen.



Het was trouwens het steilste parcours ooit. Het was ook echt over de koppen lopen. De organisatie had maar 10.000 toeschouwers verwacht, terwijl er 25.000 opdaagden.De teams zijn creatief geweest. Er zitten een paar prachtexemplaren tussen.



Aan de start trouwens ook een team van Qmusic. De eerste plaats is niet voor onze Q-collega's maar ze hebben wel een heel strakke tijd neergezet: 45 seconden.