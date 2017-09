Voor de dierenliefhebbers: katten verwelkomen Japanse treinreizigers

Bewerkt door: aja

10/09/17

In de Japanse stad Ogaki werden treinreizigers vandaag verwelkomd door een groep van dertig katten. Via deze weg wil een Japanse groep van dierenliefhebbers aandacht vragen voor het lot van zwerfkatten in hun regio.