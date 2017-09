Geen alcohol op festivals? Deze knaap weet er raad mee

EB

9/09/17 - 21u50 Bron: LADbible

Alex Diamond, zijn met wodka gevulde waterfles en zijn schopje om het kleinood op te graven op het festival. © Twitter.

Het seizoen van de openluchtfestivals is zo goed als voorbij, maar Alex Diamond heeft misschien een tip voor volgend jaar. Tenminste, als je genoeg hebt van ofwel het alcoholverbod op festivals, ofwel de hoge drankprijzen, de strenge controles of een combinatie van de drie. Deze Amerikaan begroef namelijk zijn voorraad wodka lang voor het festival begon om de drank weer op te graven wanneer het 'de moment' was.

Als New Yorker is Alex een grote fan van het Electric Zoo Festival. De organisatoren zijn daar echter niet zo happig op alcoholische dranken en dus trok de man drie weken voor het muziekfeest naar het festivalterrein in Randall's Island. Daar begroef hij een fles water, alvorens die evenwel te hebben gevuld met wodka.



"Mijn plan was simpel", zegt Alex Diamond. "Ik gebruikte Google maps om de fles te begraven en duidde mijn plekje aan op de GPS zodat ik het op het festival perfect kon terugvinden".



"De grootste uitdaging was om de fles tijdens het festival op te graven zonder argwaan te wekken. Het stikte daar immers van de security en overal hingen bewakingscamera's. Eenmaal ik de plek hadden teruggevonden, vormden mijn vrienden een kring rond mij en kon ik mijn ding doen met mijn binnengesmokkeld schopje. In 10 minuten was de klus geklaard. En de wodka heeft ons gesmaakt".



Electric Zoo werd dit jaar voor de achtste keer georganiseerd. Het festival loopt tijdens het weekend van Labour Day. Die feestdag wordt in de VS op de eerste maandag van september gevierd.