Warmste job ooit: 500 dollar om hele dag puppy's te knuffelen

JV

8/09/17 - 15u03

© Facebook.

video Gezocht: een puppyvriendje. Dat staat in een originele advertentie van een Australisch dierenasiel. Kandidaten moeten vrij zijn op maandag 25 september en gewapend zijn tegen een overdosis schattigheid. En als ook het mooie bedrag van 500 dollar geen probleem is, dan zou het weleens bingo kunnen zijn. Voor dierenliefhebbers moet dit dé droomjob-van-één-dag zijn.

"Ben jij zo'n Facebookvriend die iedereen tagt in schattige foto's met hondjes? Date je liever een hond dan iemand op Tinder? Volg je meer honden op Instagram dan familieleden?" De annonce op Airtasker stelt cruciale vragen voor de gegadigden. "Als je op alles 'ja' zei, dan ben je geknipt voor deze taak", staat er.



Het asiel Sydney Dogs and Cats Home zoekt iemand om, naast andere viervoeters, vijf überschattige puppy's van amper tien weken oud te entertainen op 25 september. De hondjes, een kruising van het Kelpieras, werden achtergelaten in een container. Het was al druk in het dierenasiel en daarom zijn er die maandag twee extra handjes nodig. Taco, eentje uit de speelse bende van vijf, is dé ster in het bijhorende filmpje. Nee, schattiger wordt het niet!



De 'winnaar' krijgt zware verantwoordelijkheden als daar zijn: het overladen van de dieren met affectie, ermee gaan wandelen en aantrekkelijke foto's maken van de hondjes en de poesjes met als doel ze een nieuwe, warme thuis te bezorgen.



Er kwamen al honderden reacties. Velen willen de taak gratis uitvoeren om het asiel te steunen. De 'vacature' staat nog tot 17 september open.

Lees ook Tientallen Brazilianen stromen toe om samen gestrande walvis te redden