"Te koop, nauwelijks gebruikt: rechterrijstrook"

De Vlaamse overheid wil, uit pure frustratie, af van alle rechterrijstroken op haar snelwegen. De reden is simpel: ze worden amper gebruikt. Geïnteresseerden kunnen bieden op de website 2dehands.be, waar de ludieke advertentie door gebruiker PolCon geplaatst werd.

De annonce verwijst naar de Facebookpagina van PolCon / Politiecontroles, waar - wat had je gedacht? - snelheidscontroles aangekondigd worden. De adverteerder citeert, schertsend en snerend, de Vlaamse overheid: "Geen hond die de rechtse rijstrook gebruikt en geld om te sensibiliseren is er toch niet. Laat staan dat de politiediensten de middelen hebben om daarop te controleren. Zij staan allemaal te flitsen in de zone 30."



"Met het afschaffen van de rechtse rijstrook hoopt de wegbeheerder het probleem van de linksrijders ook voorgoed op te lossen", klinkt het nog cynisch. De verwachte opbrengst loopt in de miljoenen euro's. Geld dat kan gebruikt worden "om het gat in de begroting te vullen en hier en daar ook een gat in de weg. Op de linkse rijstrook, wel te verstaan".



Volgens het verkeersreglement moeten bestuurders wel degelijk op de rechterrijstrook rijden als ze niemand inhalen. Linkervaksrijders die halsstarrig weigeren rechts in te voegen terwijl er daarvoor wél plaats is, worden doorgaans beschouwd als erg irritant door de andere weggebruikers. Tip van de dag voor hen: in landen als Groot-Brittannië en Australië móét je links rijden.