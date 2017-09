VIDEO: Vrienden bekleden gevel van getrouwd koppel met 522 bierbakken

Door: Siebe De Voogt

7/09/17 - 13u58 Bron: Eigen berichtgeving

© RV.

video Een pas getrouwd koppel uit het West-Vlaamse Jabbeke beleefde zaterdag wellicht de schrik van hun leven toen ze thuiskwamen van hun trouwfeest. De vrienden van Thijs Decorte en Silke Maertens vonden er niets beter op dan hun voorgevel te verbergen achter maar liefst 522 bierbakken.

"Toen de fotograaf de tortelduifjes kwam ophalen voor de traditionele trouwfoto's sloegen we ons slag", vertelt één van de initiatiefnemers. "Bij het AB Inbev Depot haalden we voor 1.750 euro aan leeggoed op, goed voor 6.528 bierflesjes. Met de flesjes maakten we een hartvorm in hun tuin en ook de voorgevel was toe aan een opknapbeurt." De vrienden maakten een filmpje van de werkzaamheden en confronteerden Thijs en Silke met hun omgebouwde huis op het trouwfeest.