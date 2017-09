VIDEO: Man jaagt Oostendenaars stuipen op het lijf met 'diarree-grap'

Door: Bart Boterman

6/09/17 - 14u05 Bron: Youtube

© RV.

video In Oostende heeft een man voorbijgangers de stuipen op het lijf gejaagd met wat hij zelf noemt 'The Flying Diarrhea Prank'.

In het filmpje wandelt de man rond en zegt telkens dat hij last heeft van zijn darmen. Net dan komt er een bruine substantie uit zijn broek geschoten. In andere gevallen wandelt hij met stuiptrekkingen over straat en besmeurt hij op dezelfde wijze voorbijrijdende auto's. De getuigen of 'slachtoffers' kunnen er in elk geval niet mee lachen en denken dat het om echte stoelgang gaat. In werkelijkheid heeft de man een zak met buisje in zijn broek zitten. Welke substantie hij wegschiet, is niet duidelijk.