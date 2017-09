Maakt deze piloot echt selfies uit cockpitraam?

Tom Tates

6/09/17 - 11u51

© Instagram @PilotGanso.

Een piloot die op Instagram actief is onder de naam Pilot Ganso zorgt op sociale media voor de nodige verwarring met een sensationeel ogende selfie. Die zou hij hoog boven Dubai hebben gemaakt vanuit de cockpit van een vliegtuig. Op het kiekje is te zien hoe de vermoedelijk Braziliaanse gezagvoerder zichzelf met een selfiestick fotografeert terwijl ver in de diepte de palmeilanden zichtbaar zijn.

Het regent inmiddels reacties op de realistisch lijkende selfie. Menigeen waarschuwt knappe Ganso voor zijn levensgevaarlijke praktijken en noemt hem zelfs een 'horrorpiloot' die mensen vliegangst zou bezorgen. Maar het merendeel van zijn bijna 50.000 volgers weet zeker dat het om kunstig bewerkte beelden gaat. De piloot zelf geeft dat ook ruiterlijk toe bij zijn Dubai-foto. "De photoshopmodus staat aan", aldus Ganso die op zijn account nog meer in de lucht gemaakte namaakfoto's heeft staan.



In eerste instantie liet de piloot in het midden of zijn selfies echt of gemanipuleerd zijn. Daarop begonnen luchtvaartdeskundigen en zelfbenoemde experts de opmerkelijke foto's tot in detail te analyseren. Daaruit bleek al snel dat het maken van dergelijke kiekjes op een hoogte van soms ettelijke kilometers onmogelijk is, omdat het daarvoor veel te hard waait. Ook ontdekten volgers dat de schaduwen op het vliegtuig niet klopten met de schaduwen van gebouwen op de grond. Verder zit het hipsterhaar van Ganso op alle selfies netjes in model en blijft zijn pilotenbril bij orkaankracht keurig op zijn neus zitten.