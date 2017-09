Door: redactie

5/09/17 - 16u55

video Misschien kent u ze nog: He-Man en Skeletor uit de tekenfilmserie He-Man and The Masters of the Universe. Ze waren grote vijanden in de tv-reeks uit de jaren '80, maar voor een reclamespot hebben ze hun problemen even aan de kant geschoven. De tv-spot waarin de twee personages de legendarische dans uit 'Dirty Dancing' nadoen, gaat ondertussen de wereld rond.