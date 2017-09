Wandelroute bevindt zich in 'Vlaams-Braband'

Bart Kerckhoven

Dworp (Beersel) Wie door de Beerselse deelgemeente Dworp wandelt en de bewegwijzering volgt bevindt zich blijkbaar in 'Vlaams-Braband'. Dat doet alvast een bordje op de hoek van de Alsembergsesteenweg en de Gemeentehuisstraat vermoeden.

De naam van de provincie is er op het bord verkeerd geschreven. Hoe de 't' een 'd' werd weet voorlopig niemand. Toerisme Vlaams-Brabant staat normaal in voor de bewegwijzering van de routes, maar in Beersel is dat niet het geval. Het gemeentebestuur koos er jaren geleden voor om overal dezelfde paaltjes te plaatsen waarop enkel ruimte is voor een vlak plaatje. Het standaardbordje van de provincie past er niet op en dus maakte Beersel zelf de bordjes.



"Vorige week kregen we een melding binnen over de foute schrijfwijze", klinkt het bij Toerisme Vlaams-Brabant. "Maar het is dus onze schuld niet. We zullen het gemeentebestuur vragen om een juist bordje te hangen en we hopen dat er niet teveel verkeerde bordjes ophangen. Binnenkort organiseren we uitgerekend in Beersel een evenement voor de vrijwilligers die de wandelwegen onderhouden. Dan willen we natuurlijk zeker dat de bordjes in orde zijn."



Hoe de fout is kunnen gebeuren en of er nog meer 'Vlaams-Brabandse' bordjes ophangen is voorlopig nog onduidelijk.