Eenzaam op hotel? Huur een goudvis

SVEN SPOORMAKERS

5/09/17 - 07u56

© RV.

In het Van der Valk-hotel bij de luchthaven van Charleroi kan je voor 3,5 euro per nacht een goudvis in een bokaal op de kamer huren. "Een gek idee, vier jaar geleden al bedacht aan de bar", zegt hotelmanager David Dillen. "We doen dit niet om geld mee te verdienen, maar om de mensen eens te laten lachen: gasten die aanschuiven aan de receptie vinden zo'n bokaal met het bordje 'rent-a-fish' gewoon grappig. En dan maken ze foto's die ze op sociale media posten - wat weer reclame is voor ons."



Momenteel wordt zo'n tweet over de 'huurvis voor eenzame harten' massaal gedeeld. De teller staat op 11.000. Grap of niet, er zijn ook effectief mensen die Nemo, Charles of Heineken mee naar de kamer willen nemen. "Kindjes vragen ernaar. Maar ook zakenmannen huren er één, omdat ze het grappig vinden om 'rent-a-fish' op hun factuur aan de baas voor te leggen."



Op elke post op de sociale media komt ook commentaar, dat zo'n vis in een kleine bokaal eigenlijk dierenmishandeling is. "Onze drie vissen zijn al 4 jaar oud en nog altijd kerngezond. We hebben een erg grote visbak, met echte planten en een zuurstofpompje. Eentje zit overdag in de bokaal aan de receptie, en die kan je huren."