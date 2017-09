Hotel verhuurt goudvis voor wie écht eenzaam is

EB

"Rent-a-fish, huur een vis voor 3,50 euro per nacht. Voor wie zich eenzaam voelt", de foto van de visbokaal met dat plaatje erbij is "viraal gegaan op het internet" met al meer dan 11.000 retweets. "Mijn telefoon heeft de hele dag roodgloeiend gestaan met oproepen hierover". Dat zegt David Dillen (41) uit Antwerpen, die in 2013 manager werd van het Charleroi Airport Hotel van de Van der Valk Groep.

"Morgenvroeg word ik bijvoorbeeld gebeld door een Australische radiozender en ook de Nederlandse radio gaat mij bellen voor een interview. Daarnet is nog een fotograaf van een Belgische krant naar buiten gestapt met foto's van onze goudvis", onderstreept Dillen zijn betoog.



"We zijn met onze 154 kamers het grootste hotel van Wallonië", zegt Dillen aan Belga. "Het duurt soms lang om in te checken, als het wat druk wordt aan de receptie, en om de sfeer wat te breken met een ludieke actie, bedacht ik in maart 2013 het idee van het verhuren van een vis. Die bokaal staat aan de balie en mensen beginnen erover te praten met elkaar en maken er foto's van."



"Ook in 2013 is de bokaal met bijschrift al eens even viraal gegaan, maar niet zo drastisch als nu. Dit keer is hij door een tweet van een vrouw uit Nieuw-Zeeland, Michelle Cooke, al bijna 12.000 keer geretweet en meer dan 30.000 keer geliket. Ze schreef in haar tweet dat een vriend van haar in België verbleef en het aanbod van een huurvis kreeg voor het geval hij eenzaam was."



Of de stunt met de huurvis voor eenzame zielen ook al school maakt? "Ja, in een Van der Valk hotel in Brussel hebben ze het idee al overgenomen", zegt Dillen, "en in een tweetal hotels in Nederland ook."



A la tête du client

En krijgt de klant altijd die 3,50 euro aangerekend? "Dat verschilt per klant", antwoordt Dillen. "Als het een zakenman is, dan gebeurt dat hij bij zijn bedrijf graag uitpakt met de onkosten voor een gehuurde vis. Als het gaat om een gezin met kleine kinderen en die kindjes willen de vis mee op hun kamer, dan krijgen ze hem gratis mee. In de beginperiode heeft een klein Hollands meisje de vis ooit een keer 'ontvoerd'. Aan de grens met Nederland vroeg ze haar vader om even te stoppen ... om naar de vis te kijken die ze had meegenomen uit het hotel."