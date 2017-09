Toeval bestaat niet? Vos betrapt in de... Reinaartlaan

FT

4/09/17 - 12u23

De politie van Antwerpen betrapte een vos in de Reinaartlaan. © RV.

Wie was het meest verbaasd om half vijf in de ochtend op Linkeroever? De agent van de Antwerpse politie die deze foto maakte of de vos zelf? Het leverde alleszins genoeg tijd op om enkele foto's te maken. Toevallig detail: de patrouille stond op het punt om de... Reinaartlaan in te draaien.