3/09/17

In het centrum van Gent zijn gisterenavond meer dan duizend mensen samengekomen om liedjes uit Disney-films te zingen. Het is begonnen als een leuk idee van een paar vrienden op Facebook. De zangavond was zo'n succes dat er volgende week al een tweede editie gepland is.