Voor de fans: 'Hagelswag', een winkel in het teken van muizenstrontjes

1/09/17 - 17u42 Bron: Knack Weekend

Onze noorderburen zijn al langer verkocht voor een boterham met hagelslag. © Thinkstock.

Dozen hagelslag, maar ook blikken, boterhammen, T-shirts en recepten: de eerste hagelslagwinkel in Nederland heeft de deuren geopend. Onze noorderburen zijn al langer verlekkerd op de chocoladen muizenstrontjes. Het hagelslagmerk wil die traditie graag delen met de rest van de wereld. Vandaar dus een winkel.



'Hagelswag' - wat een hippe naam voor chocolade - onderscheidt zich van de andere merken omdat het fairtrade is en vegan. "En dus valt de kwaliteit niet te vergelijken met de supermarktvariant", klinkt het bij de oprichters. De muizenstrontjes worden geproduceerd in een sociale werkplaats. And they dream big: binnenkort wil Hagelswag zelf naar New York.