"Er waart een geest van een dode jongen rond in mijn flat": deze man houdt Twitter al maand op puntje van stoel

KVDS

31/08/17 - 13u57 Bron: Twitter

© Twitter.

Het begon volgens hem allemaal met enkele nachtmerries. Maar toen schrijver Adam Ellis uit New York de misvormde jongen uit zijn dromen ook echt beweerde te zien toen hij tussen waken en slapen in bed lag en er vreemde dingen gebeurden in zijn flat, besloot hij zijn relaas te delen op Twitter. En daar houdt hij intussen al bijna een maand iedereen in de ban met zijn spannende spookverhaal.

"Mijn flat wordt bespookt door de geest van een dood kind en hij wil me vermoorden", steekt Ellis van wal in een lange reeks berichten, waartussen hij ook af en toe reclame maakt voor zijn nieuwe boek.



"Eerst verscheen hij in mijn dromen, maar ik denk dat hij de oversteek gemaakt heeft naar de echte wereld. De eerste keer dat ik hem zag, had ik te kampen met slaapverlamming (een stoornis waarbij de spieren vlak voor het in slaap vallen of het wakker worden verlamd zijn, red). Ik zag hem zitten in de schommelstoel aan het einde van mijn bed. Hij had een misvormd hoofd en staarde me aan. Op zeker moment ging hij staan en schuifelde hij naar mijn bed. Net voor hij bij me was, werd ik gillend wakker." Lees ook Bingewatchen vergroot risico op slechte nachtrust

Regisseur Texas Chainsaw Massacre en Poltergeist overleden

Digitale onsterfelijkheid: binnenkort kunnen we online blijven leven na de dood He had a huge misshapen head that was dented on one side. I did my best to draw it: pic.twitter.com/AJizlw7qXe — Adam Ellis (@moby_dickhead) 7 augustus 2017

Enkele nachten later droomde hij naar eigen zeggen dat hij in een bibliotheek zat en dat er een meisje op hem toekwam die vroeg of hij 'Dear David' kende. 'Je hebt hem gezien. Hij is dood. Hij verschijnt alleen om middernacht en je kan hem twee vragen stellen als je hem aanspreekt met zijn naam. Maar stel hem nooit een derde vraag, want dan zal hij je vermoorden.'



Gestorven

Dat doet hij natuurlijk wel. Adam schrijft dat hij enkele weken later de jongen terugziet en hem vraagt hoe hij gestorven is en wat er precies gebeurd is. Nadat hij te weten is gekomen dat hij in een winkel stierf en iemand een rek op zijn hoofd duwde, vraagt hij ook wie de dader was. Er komt geen antwoord meer op die derde vraag en enkele maanden blijft het stil. Tot hij verhuisd is naar het appartement boven dat waar hij oorspronkelijk woonde.

"Mijn katten doen nu al vier nachten op rij iets raars", tweette hij begin deze maand. "Om middernacht gaan ze aan de voordeur zitten alsof er iets aan de andere kant is. Toen ik door het spionnetje keek, meende ik iets te zien bewegen, maar toen ik de deur opendeed was de gang leeg." And here we go. Just minutes before midnight. pic.twitter.com/vZ7MGCumpu — Adam Ellis (@moby_dickhead) 11 augustus 2017