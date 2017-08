Geloof het of niet maar deze honden verdienen meer dan u

Koen Van De Sype

30/08/17 - 17u24 Bron: Mashable, The Independent

Manny, Toast en Chloe. © Instagram.

Chloe is maar half zo groot als een doorsnee Franse buldog, Toast pakt iedereen in omdat haar tong altijd naar buiten hangt en Potato komt voortdurend verrassend uit de hoek met zijn outfits. Al deze honden hebben een heel eigen persoonlijkheid en dat heeft hen geen windeieren gelegd op Instagram, waar ze tot een miljoen volgers hebben. En dat doet de kassa rinkelen.

Een andere Franse buldog die de wind in de zeilen heeft, is Chloe . Haar kleine figuur kan op de bewondering rekenen van haar meer dan 175.000 volgers en dat maakte dat ze al flink wat deals kon sluiten in de schoonheids- en modebranche. Of toch haar baasje Loni Edwards, die een agentschap opzette - The Dog Agency - dat dieren begeleidt die online bekendheid verwierven. (lees hieronder verder)

Wat deze influencers kunnen verdienen via sponsoring, is onder meer afhankelijk van hun aantal volgers. En het kan oplopen, als we Edwards mogen geloven. Een hond als Manny kan volgens haar tussen de 10.000 en de 15.000 dollar verdienen per gesponsorde post. "Honden met een paar honderdduizend volgers verdienen 3.000 tot 5.000 dollar per gesponsorde post."



En daarmee spelen ze op hetzelfde niveau als mensen, waarover Forbes in april nog schreef dat ze met 100.000 volgers ongeveer 5.000 dollar kunnen verdienen per post.



Model

Wie dacht dat de sponsoring alleen maar om dierenproducten draaide, is mis. Integendeel. Toast is bijvoorbeeld vooral bekend als model en stond in het look-book van Karen Walker voor de lente van 2015, waar ze de zonnebrillencollectie aanprees. Ze was op posters in het hele land te zien. (lees hieronder verder)