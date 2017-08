Los jij onze maandagpuzzel op? De grootste oppervlakte

© Brilliant.org.

De laatste week van de grote vakantie is aangebroken. Hoog tijd dus om ons klaar te stomen voor het nieuwe school. En daar kan onze maandagpuzzel misschien mee helpen.

Hieronder zie je twee even grote vierkanten. Elk vierkant is verdeeld in kleinere vierkanten.

Oplossing

Het blauwe gebied is groter dan het groene gebied.



Laten we stellen dat elk vierkant een even grote oppervlakte heeft van 1. 5/9 van vierkant 1 is blauw, dat is ongeveer 0,56.

13/25 van vierkant 2 is groen, dat is ongeveer 0,52.

Het blauwe gebied is dus groter dan het groene gebied.