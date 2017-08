IN BEELD. Zo gek gaat het er aan toe op Kamping Kitsch

Bewerkt door: ADN

27/08/17 - 11u46

© screenshot, Instagram.

video 'Kamping Kitsch Club' is het grootste verkleedfeest van België, waar gasten voor de gelegenheid in de rol kruipen van hun meest marginale alter-ego. Wie niet verkleed is, komt er niet in. Dat het er serieus gek aan toegaat op Kamping Kitch, bewijzen deze beelden.

"Dompel voor 1 dag onder in de wereld van opgezette camino's, keiharde ketelmuziek, Vlaamse schlagers, caravans, tuning cars, hamburgerkramen, pintjes, liters sangria, bonzaï tunes, marcellekes, witte kousen, frigoboxen, moddergevechten, miss wet t-shirt contests en veel meer", luidt het op de website van Kamping Kitch. En dat blijkt niet gelogen.