Dienster mag enveloppe pas opendoen als ze thuiskomt. De verrassing is niet min

© CBS.

Tja, op een rekening van 20 dollar (16,70 euro) moet je niet op een vette fooi rekenen. Dat deed Brianna Siegel van een bar in New Jersey ook niet. Toen ze ging afrekenen met het koppel dat ze had bediend, kreeg ze van hen een enveloppe toegestopt. Met de boodschap dat ze die pas mocht openmaken toen ze thuis was. Eens thuis, bleek in de omslag een cheque van 1.200 dollar, ruim 1.000 euro, te zitten.

Dienster Brianna Siegel (21). © CBS.

Plichtsbewust als steeds, bediende de 21-jarige Brianna ook vorige dinsdag haar klanten in de Bar Louie in Woodbridge. Zoals ook dat koppel, dat twee hamburgers en twee frisdrankjes bestelde. Na te hebben gegeten, vroeg het stel de rekening.



Voor 20 dollar waren ze 'gediend'. Ze betaalden hun schuld. In plaats van een fooi, zoals gebruikelijk in de VS, kreeg Brianna een enveloppe van het koppel. "Ik wist niet wat ik hier moest van denken", zegt Brianna Siegel. "Ze vroegen me of ik in God geloofde en zegden me dat ik de omslag pas mocht opendoen toen ik thuis was".



"Een flauwe grap, dacht ik. Maar eenmaal thuis deed ik de omslag open en zag dat er een cheque van 1.200 dollar instak", vervolgt Brianna haar verhaal. Met daarbij een boodschap. Die ging zo: "Ook als de dingen tegenzitten, is God bij jou".



Het geld is meer dan welkom bij Brianna. Het gaat naar de opvang van haar kindje en, als het lukt, zet ze nog wat opzij voor een nieuwe auto. Tweedehands, weliswaar.