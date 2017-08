Hilarisch: Libische militaire blaaskapel verknoeit 'God Save the Queen'

Bewerkt door Eric Belsack

25/08/17 - 17u33 Bron: BBC

video Groot bezoek in de Libische stad Benghazi. Daar kwam vorige woensdag de Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson op bezoek. Alles verliep volgens het boekje. Tot de opgetrommelde militaire blaaskapel het volkslied van het Verenigd Koninkrijk en zijn kolonies inzette ter ere van de hoge gast.

Nu is de flamboyante Boris Johnson wel een en ander gewoon, maar de versie die hij van het wereldberoemde 'God Save the Queen' te horen kreeg, tartte alle verbeelding. Als ware beginners, wars van enige muzikale kennis, zetten de muzikanten het volkslied in. Het resultaat was een waar staaltje van ketelmuziek, waar zelfs de harmonie 'Willen Is Niet Kunnen' een puntje kon aan zuigen. Maar luistert u vooral zelf...